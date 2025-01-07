Росіяни ввечері атакувала з дрона село на Херсонщині: двоє людей у важкому стані
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- Марія Хаміцевич
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8:42, 07 січня, 2025
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Увечері понеділка, 6 січня, російська армія скинула вибухівку з безпілотника по селу Веселе Херсонської області. Через це постраждали двоє місцевих.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що близько 22:00 росіяни скинули вибуховий пристрій з дрона по селищу Веселе. Під удар потрапили двоє людей — 72-річна жінка та 44-річний чоловік. Вони дістали вибухові травми та термічні опіки.
«Обох потерпілих доставили до лікарні у тяжкому стані. Медики продовжують боротися за їхні життя», — додали в ОВА.
Нагадаємо, що 6 січня росіяни також атакували Миколаївську область «Шахедами» та сім разів били FPV-дронами по Куцурубській громаді.
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