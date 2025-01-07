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Росіяни ввечері атакувала з дрона село на Херсонщині: двоє людей у важкому стані

Наслідки обстрілу Херсона, фото: Суспільне ХерсонНаслідки обстрілу Херсона, фото: Суспільне Херсон

Увечері понеділка, 6 січня, російська армія скинула вибухівку з безпілотника по селу Веселе Херсонської області. Через це постраждали двоє місцевих.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що близько 22:00 росіяни скинули вибуховий пристрій з дрона по селищу Веселе. Під удар потрапили двоє людей — 72-річна жінка та 44-річний чоловік. Вони дістали вибухові травми та термічні опіки.

«Обох потерпілих доставили до лікарні у тяжкому стані. Медики продовжують боротися за їхні життя», — додали в ОВА.

Нагадаємо, що 6 січня росіяни також атакували Миколаївську область «Шахедами» та сім разів били FPV-дронами по Куцурубській громаді.

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