Краєзнавчому музею Миколаєва подарували рідкісний декорований димар

Миколаївський обласний краєзнавчий музей поповнився новим експонатом. Фото: краєзнавчий музей

Миколаївський обласний краєзнавчий музей отримав подарунок від мешканки міста. Жінка передала у колекцію музею рідкісний димар.

Про це повідомили на сторінці музею у Facebook.

Зазначається, що подарований декоративний димар ймовірно кінця XIX — початку XX століття. Його музею передала жителька міста Ольга Савченко.

Димар привіз чоловік Ольги із села Іваново Кіровоградської області. Він довгий час прикрашав родинну хату.

Реклама

«Коли родичі померли, Валерій Іванович привіз його до Миколаєва, як найдорожчу родинну реліквію з наміром колись встановити його на даху власного будинку. Але невдовзі не стало і його. Завдяки турботливості Ольги Савченко ця унікальна річ потрапила до музею», — зазначили у музеї.

Також музейники припускають, що димар був виготовлений у селі Цвітне — відомому гончарному центрі кінця XIX — початку XX століття. В ньому робили високоякісний, тонкостінний посуд, який продавали саме на півдні України. Окрім того, тут виготовляли димарі та інші частини димоходів.

«Піч та все, що з нею пов’язано, глибоко шанувалося та вважалося символом рідної домівки. Раніше, коли опалення було переважно пічним, через димарі в небо підіймався дим, пов’язуючи хату із Всесвітом», — додали там.

Після реставрації димар можна буде побачити в експозиції музею.

Що за час війни пережили музеї, як вони намагаються зберегти історію та яким є їх життя сьогодні — дивіться у фоторепортажі «НикВести».