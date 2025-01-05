«Має бути у 10 разів більше»: миколаївський Центр зайнятості працевлаштував понад 5 тисяч осіб

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час пресконференції, 30 грудня 2024 року, фото: «МикВісті»

За рік Миколаївський обласний центр зайнятості працевлаштував 5 тисяч 400 мешканців області.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час пресконференції 30 грудня, пишуть «МикВісті».

Проте, за словами Віталія Кіма, кількість працевлаштованих має бути у 10 разів більшою, щоб інтегрувати всіх, хто повертається з фронту.

«Однією з основних проблем у сфері зайнятості, до якої ми зараз активно готуємося, є повернення наших військових, хлопців і дівчат, із фронту та забезпечення їх працевлаштування. Центр зайнятості вже офіційно працевлаштував 5400 осіб, але ця цифра, на мою думку, має бути вдесятеро більшою. Перемовини, підготовка та перекваліфікація кадрів за участі міжнародних партнерів — це одне з ключових завдань, з якими нам доведеться зіткнутися в майбутньому», — зазначив Віталій Кім.

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Також він додав, що працевлаштування ветеранів «проблемне питання, яке буде у всіх на слуху».

«Ми вже підписали кілька документів про співпрацю, які дозволять організувати перенавчання та працевлаштування людей. Але це питання стане актуальним наступного року, яке буде для всіх проблемним, я думаю, «на слуху» у всіх. Радісно, що всі повернуться, але водночас це великий виклик, адже потрібно забезпечити кожного роботою», – додав очільник ОВА.

Підтримка ветеранів

Нагадаємо, у 2024 році Миколаївська область отримала з державного бюджету понад 176 мільйонів гривень на закупівлю житла для ветеранів. Даний проєкт є частиною стратегії «Політика героїв», ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським.

Також зазначимо, що в Україні запрацювала телефонна «Єдина ветеранська лінія», яка надаватиме підтримку військовим та їхнім родинам. За телефоном 0 800 505 217 фахівці надають консультації з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх сімей, а також родинам полеглих воїнів. Працює «Єдина ветеранська лінія» щодня з 08:00 до 20:00

Крім того, у Миколаєві на базі Центру надання адміністративних послуг створено «Ветеранський хаб», який надає послуги людям, які брали участь у бойових діях.