Олександр та Катерина Сєнкевич

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік. За цей він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

Про це йдеться його у декларації, що опублікована у Єдиному державному реєстрі, пишуть «НикВести».

Нерухомість та земельні ділянки

Мер Олександр Сєнкевич володіє двома земельними ділянками загальною площею дві тисячі квадратних метри загальною вартістю 171 тисячу 900 гривень, а також двома квартирами у Миколаєві, які були придбані у 2007 та 2008 роках, площею 54,5 та 69,6 квадратних метри.

Також мер задекларував, що з 2019 року орендує будинок разом з дружиною та дітьми, площею 271,5 квадратних метри. Оренда якого обійшлася у 2023 році у 264 тисячі гривень.

Його дружина Катерина Сєнкевич володіє в окупованій Новій Каховці земельною ділянкою площею – 2 тисячі 622 квадратних метри та комплексом будівель площею 261,2 квадратних метри. Також в Новій Каховці дружина мера має спільну квартиру з батьками площею 66 метрів квадратних.

Після початку повномасштабного вторгнення з серпня 2022 року його дружина та діти проживають в Польщі та орендують квартиру площею 68 квадратів.

У мера Миколаєва немає власних або орендованих автомобілів, проте його дружина орендує легковик VOLVO XC90 2018 року випуску від ПП «Лєда» з 2019 року. Засновниця цього підприємства – Ірина Олєннікова, з якою Катерина Сєнкевич спільно володіє квартирою в окупованій Новій Каховці.

Доходи та заощадження

Катерина Сєнкевич з 2015 року володіє 39% корпоративних прав у компаніях: ТОВ «FFW Mykolayiv» та ТОВ «Блінк Ріекшн Інтернешнл», які зареєстровані в Україні.

З 2023 року володіє вона 33% корпоративних прав у компанії «Сольна Справа ЛЛСі» та 25% у компанії «Чарне Може ЛЛСі», які зареєстровані в Польщі.

Олександр Сєнкевич володіє торговельною маркою з 2013 року.

Крім цього, у 2023 році дружина мера Миколаєва придбала криптовалюту на загальну суму 18 тисяч 199 гривень.

Вона володіє з 2023 року:

Bitcoin (BTC, XBT) – 13 тисяч 672 гривні

Ethereum (ETH) – 2 тисячі гривень

SOL (Solana) – 723 гривні

Та з 2022 року:

BAL (Balance) — 548 гривень

FTM (fantom) – 698 гривень

DOT (Polka Dot) – 542 гривні

Основним доходом Олександра Сєнкевича є заробітна плата – 678 тисяч 180 гривень (у середньому це 56 тисяч 515 гривень на місяць). Також він вказав у декларації подарунок від Профспілкової організації виконавчих органів Миколаївської міської ради – 2 тисячі 729 гривень.

Водночас його дружина отримала дохід від зайняття підприємницькою діяльністю у розмірі 4 мільйонів 686 тисяч 753 гривень та заробітню плату за основним місцем роботи у розмірі 116 тисяч 300 гривень.

За навчання двох дітей Катерина Сєнкевич у 2023 році заплатила 88 тисяч 800 польських злотих, що у гривневому еквіваленті складає 875 тисяч 189 гривень.

У декларації мер Миколаєва зазначив, що має на рахунках в українських банках 53 тисячі 703 гривні, 1 тисячу 927 доларів та 159 євро.

Його дружина Катерина Сєнкевич має готівкою 75 тисяч доларів. На банківських рахунках в Україні вона зберігає 140 тисяч 270 гривень та 4 тисячі 981 долар.

В Польщі на банківських рахунках у дружини мера зберігається – 15 тисяч доларів, 11 тисяч євро та 210 злотих. Також вона позичила «Czarne Morze LLC» 101 тисячу 300 польських злотих та 7587 євро.

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.