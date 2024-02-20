Зеленський вперше з початку війни скликає зустріч з фракцією «Слуга народу», Фото: ОПУ

Завтра, 21 лютого, президент України Володимир Зеленський скличе першу за час повномасштабної війни зустріч з депутатами фракції «Слуга народу».

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на власні джерела.

За даними видання, фракція ще з минулого року просила про таку зустріч, але у Зеленського не знаходилось на це часу.

«На зустрічі планують поговорити загалом про ситуацію в країні. Визначеної теми немає. Депутати у фракційному чаті голосують за запитання, які поставити президенту. Ті 10, які наберуть найбільше голосів, будуть озвучені Зеленському», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк теж повідомив про завтрашню зустріч «слуг». Він наголосив, що подія «неординарна в наших політичних реаліях».

«Хм, говорять завтра президент вперше з початку війни свою коаліцію збирає на зустріч… Поки б не перебільшував би чутки що там може бути, але подія неординарна в наших політичних реаліях, — написав він у Telegram.

Нагадаємо, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Німеччину. Там він зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцом та німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Також 16 лютого Володимир Зеленський прилетів до Франції з візитом, його там зустрів міністр збройних сил Себастьєн Лекорню.