Благодійний фонд savED разом з книгарнею Readeat зібрали 340 тисяч гривень на придбання книжок для бібліотек Миколаївської області.
Про це повідомили на Facebook-сторінці savED.
Акція стартувала у вересні. Кожну продану книжку в перший місяць своєї роботи книгарня конвертувала в донати. Деякі покупці магазину самостійно купували книги для шкільної бібліотеки однієї з деокупованих шкіл.
За 340 тисяч кошти було придбано 1120 книжок топових українських видавництв.
— Тепер 2 812 місцевих хлопців і дівчат можуть досліджувати світ разом зі строкатими книжками від Readeat, — повідомили у savED.
Книги передали до семи бібліотек миколаївських закладів освіти, зокрема до двох шкіл Березнегуватської громади, які зазнавали пошкоджень за час повномасштабної війни.
Свої книжки отримали і школі у Снігурівській громаді — опорний ліцей, який нині ремонтується після ворожого прильоту, та Юріївська гімназія, яку пограбували військові РФ.
Ще частину книг передали до Баратівського ліцею у Горохівській сільській громаді. Під час окупації в закладі освіти базувались окупанти. Все майно школи разом з бібліотечними покладами зазнало пошкоджень.
А також книги передали і до ліцею імені Олега Ольжича та гімназії №54 у Миколаєві. Заклади розташовані в районі міста, що зазнав найбільших пошкоджень за час війни.
Нагадаємо, раніше на базі укриття в ліцею №3 в Снігурівці в Миколаївській області savED за підтримки партнерів створили Цифровий освітній центр та облаштували частину укриття.
Також за участі фонду учні пʼяти шкіл Миколаївської області виграли грант на $5 тис. в рамках освітнього проекту UActive.
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Благодійний фонд savED разом з книгарнею Readeat зібрали 340 тисяч гривень на придбання книжок для бібліотек Миколаївської області.
Про це повідомили на Facebook-сторінці savED.
Акція стартувала у вересні. Кожну продану книжку в перший місяць своєї роботи книгарня конвертувала в донати. Деякі покупці магазину самостійно купували книги для шкільної бібліотеки однієї з деокупованих шкіл.
За 340 тисяч кошти було придбано 1120 книжок топових українських видавництв.
— Тепер 2 812 місцевих хлопців і дівчат можуть досліджувати світ разом зі строкатими книжками від Readeat, — повідомили у savED.
Книги передали до семи бібліотек миколаївських закладів освіти, зокрема до двох шкіл Березнегуватської громади, які зазнавали пошкоджень за час повномасштабної війни.
Свої книжки отримали і школі у Снігурівській громаді — опорний ліцей, який нині ремонтується після ворожого прильоту, та Юріївська гімназія, яку пограбували військові РФ.
Ще частину книг передали до Баратівського ліцею у Горохівській сільській громаді. Під час окупації в закладі освіти базувались окупанти. Все майно школи разом з бібліотечними покладами зазнало пошкоджень.
А також книги передали і до ліцею імені Олега Ольжича та гімназії №54 у Миколаєві. Заклади розташовані в районі міста, що зазнав найбільших пошкоджень за час війни.
Нагадаємо, раніше на базі укриття в ліцею №3 в Снігурівці в Миколаївській області savED за підтримки партнерів створили Цифровий освітній центр та облаштували частину укриття.
Також за участі фонду учні пʼяти шкіл Миколаївської області виграли грант на $5 тис. в рамках освітнього проекту UActive.