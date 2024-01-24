Міністрка фінансів США Джанет Єллен

США мають намір виділити Україні бюджетну допомогу в розмірі 11,8 мільярда доларів, яку спрямують на підтримку економіки країни. Ці кошти будуть спрямовані на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни.

Про це заявила міністр фінансів Джанет Єллен під час онлайн-зустрічі з премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє «Голос Америки».

У заяві Міністерства фінансів за підсумками зустрічі наголошується, що лідерство США в наданні прямої бюджетної підтримки Україні стимулює інших донорів, які забезпечують приблизно три чверті потреб України в зовнішньому фінансуванні на 2024 рік. Ця допомога підтримує життєво важливі державні потреби, включно з фінансуванням лікарень, шкіл, служб швидкого реагування.

«Фінансова підтримка України залишається нерозривно повʼязаною з її успіхами на полі бою», — заявили в Мінфіні.

Також вони додали, що ця підтримка демонструє рішучість США та їхніх союзників захищати територіальний суверенітет і свободи демократичних країн.

Водночас, за повідомленням Мінфіну, Джанет Єллен наголосила на важливості якнайшвидшого ухвалення Конгресом рішення про основний пакет фінансової підтримки України.

«Надання фінансової підтримки Україні допоможе їй виграти війну і також відстояти інтереси національної безпеки США в глобальному масштабі», — наголосило Міністерство фінансів.

Нагадаємо, що США виділяють 150 мільйонів доларів на цифровізацію України. На ці кошти планують запускати цифрові проєкти.

Також, адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення нового безпекового пакета для України вартістю 250 мільйонів доларів. Зокрема, туди увійшли компоненти до засобів протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та протитанкова зброя.