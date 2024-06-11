президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською на конференції у Берліні. Фото: «НикВести»

Україні сьогодні необхідно мінімум сім систем протиповітряної оборони Patriot для захисту від російських атак.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції по відновленню країни Ukraine Recovery Conference 2024, пишуть «НикВести».

Зазначимо, що Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України 11-12 червня та переговорів із федеральним канцлером Олафом Шольцом.

За словами президента, сьогодні найбільшою російською стратегічною перевагою над Україною є перевага в небі.

— Лише керованих авіабомб щоденно до сотні, неділя — 80 керованих авіаударів, понеділок — 95 керованих авіабомб, це шалено руйнівний тиск, плюс ракети, плюс ударні дрони, — сказав Володимир Зеленський.

Він подякував міжнародним партнерам, зокрема лідеру Німеччину за підтримку В обороні України і надання ППО та наголосив, що сьогодні Україні не вистачає щонайменше 7 систем Patriot.

Президент України Володимир Зеленський з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом на конференції у Берліні. Фото: «НикВести»

— Нам вдалося забезпечити частковий захист від російських ударів з повітря, ми маємо і можемо зробити більше, ми потребуємо, щонайменше 7 систем Patriot додатково, щоб закрити основні наші міський агломерації, і це буде драйвером збереження нормального життя в Україні, — сказав президент.

Також під час свого виступу Володимир Зеленський заявив, що Україна вийде з конференції з домовленостями «на мільярди євро».

— Також тут присутні наші друзі з країн-партнерів не лише з Європи. І ми вийдемо з цієї конференції з домовленостями на мільярди євро. Йдеться про виробництво військової техніки та зброї, розбудову української енергетики, будівництва житла, медичної сфери, — сказав президент.

Нагадаємо, що Збройні сили Німеччини (Бундесвер) отримають вісім нових зенітно-ракетних комплексів Patriot. Нові закупівлі в першу чергу покликані заповнити прогалини, які виникли через передачу Україні систем протиповітряної оборони.

Натомість у квітні Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.