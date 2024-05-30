Система протиповітряної оборони Patriot / Фото з відкритих джерел

Збройні сили Німеччини (Бундесвер) отримають загалом вісім нових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише «Європейська правда».

Борис Пісторіус розповів, що контракт на закупівлю перших чотирьох систем вже укладено. Ще одна заявка на закупівлю чотирьох Patriot перебуває на стадії підготовки.

Поставка перших чотирьох систем має розпочатися з 2026 року.

Нові закупівлі в першу чергу покликані заповнити прогалини, які виникли через передачу Україні систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у квітні Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.