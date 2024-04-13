Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Про це повідомляє міністерство оборони ФРН.
«Його нададуть на додаток до вже поставлених та тих систем протиповітряної оборони, які планують передати», — зауважили в Міноборони.
За словами очільника відомства Бориса Пісторіуса, Берлін робить все можливе для підтримки Києва з точки зору німецької оперативної готовності.
«Російський терор проти міст та інфраструктури України завдає незмірних страждань. Він також ставить під загрозу енергопостачання населення та руйнує промислові об'єкти, які є важливими для оперативної готовності українських збройних сил», — наголосив він.
Зазначимо, що Україна потребує мінімум 25 систем протиповітряної оборони Patriot, аби убезпечити міста від комбінованих атак російських військ.
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Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Про це повідомляє міністерство оборони ФРН.
«Його нададуть на додаток до вже поставлених та тих систем протиповітряної оборони, які планують передати», — зауважили в Міноборони.
За словами очільника відомства Бориса Пісторіуса, Берлін робить все можливе для підтримки Києва з точки зору німецької оперативної готовності.
«Російський терор проти міст та інфраструктури України завдає незмірних страждань. Він також ставить під загрозу енергопостачання населення та руйнує промислові об'єкти, які є важливими для оперативної готовності українських збройних сил», — наголосив він.
Зазначимо, що Україна потребує мінімум 25 систем протиповітряної оборони Patriot, аби убезпечити міста від комбінованих атак російських військ.