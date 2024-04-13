Зенітно-ракетний комплекс Patriot

Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляє міністерство оборони ФРН.

«Його нададуть на додаток до вже поставлених та тих систем протиповітряної оборони, які планують передати», — зауважили в Міноборони.

За словами очільника відомства Бориса Пісторіуса, Берлін робить все можливе для підтримки Києва з точки зору німецької оперативної готовності.

«Російський терор проти міст та інфраструктури України завдає незмірних страждань. Він також ставить під загрозу енергопостачання населення та руйнує промислові об'єкти, які є важливими для оперативної готовності українських збройних сил», — наголосив він.

Зазначимо, що Україна потребує мінімум 25 систем протиповітряної оборони Patriot, аби убезпечити міста від комбінованих атак російських військ.