Протягом доби силами та засобами протиповітряної оборони у Миколаївській області знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це інформує Миколаївська ОВА.
Крім того, вчора, 14 березня, о 10:50 під ворожими мінометними обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади.
За даними ОВА, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, вночі 14 березня російські окупанти атакували Україну із застосуванням 36 ударних російських дронів.
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Протягом доби силами та засобами протиповітряної оборони у Миколаївській області знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це інформує Миколаївська ОВА.
Крім того, вчора, 14 березня, о 10:50 під ворожими мінометними обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади.
За даними ОВА, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, вночі 14 березня російські окупанти атакували Україну із застосуванням 36 ударних російських дронів.