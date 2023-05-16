Фото Галини Волгіної

Під Бахмутом на фронті загинув фотограф-натураліст Денис Кривий, намагаючись врятувати поранених побратимів. Про це повідомило первомайське видання ГардCity, яке друкувало фото Дениса.

Як розповів ІМІ журналіст Гард City Володимир Галузінський, Денис служив у Силах спеціальних операцій, виявив бажання служити навесні 2022 року, пішов добровольцем.

Світлини Кривого публікувалися в National Geographic, він тримав блакитну стрічку FIAP. Він займався пейзажним та репортажним фото, опанував анімалістику, аерофотографією. Зараз його кадри прикрашають путівники національного природного парку «Бузький гард».

— Він мав міжнародну премію FIAP, це найпрестижніший європейський конкурс фотохудожників. Ми з ним вчилися разом в університеті з першого курсу, він фактично на моїх очах відбувся як фотохудожник, як пейзажник. Його фотографії публікували в National Geographic. Його багато робіт опубліковані тут на місцевому локальному рівні на Миколаївщині: в путівниках, гайдах туристичних по «Бузькому Гарду». Він тісно співпрацював з Національним парком “Бузький Гард”, це окремий етап житті, - розповів ІМІ Володимир Галузінський.

Про загибель Дениса також повідомила його дружина Галина Волгіна: «Сьогодні (15 травня - ред.) я дізналась про втрату найкращої і найважливішої для себе людини. Мого чоловіка. Мого друга. Мого Сонця. Найкращого батька двох маленьких дівчат. Дєні більше нема. Він загинув у Бахмуті. Намагаючись врятувати поранених побратимів. Герой і захисник. Він завжди робив все і навіть більше, а вважав що всеодно недостатньо. Він добровільно обрав свій шлях і з честю пройшов його. Пам‘ятаймо його!».

На офіційній сторінці національного природного парку «Бузький Гард» повідомили, що Денис займався фотографією багато років і був лауреатом багатьох міжнародних фотоконкурсів та активно співпрацював з National Geographic Ukraine.

Брав участь у фотовиставках в Києві, Івано-Франківську, Ужгороді, Житомирі, Рівному, Первомайську, Косові. Окремі роботи Дениса зберігаються у приватних колекціях в країнах Європи, Північної Америки та Азії.

«Молодий, енергійний, талановитий, автор фотовиставки «Краса Бузького Гарду» яка неодноразово демонструвалась в музеях нашої країни. Фото Дениса Кривого красуються у виданнях національного природного парку «Бузький Гард», на сайті парку, стендах, путівниках, листівках та інших публікаціях. Ми ніколи не забудемо світлі справи та талант Дениса!», - йдеться у дописі.

За даними ІМІ, Денис Кривий став 58-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії.