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У Снігурівській та Горохівській громадах Миколаївщини другу добу спостерігається мор риби внаслідок екологічної катастрофи, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС.

Інформацію озвучили на засіданні Баштанської районної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розповів голова Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта.

Він додав, що деякі місцеві мешканці вже почали реалізацію мертвої риби. Тому у громадах ввели заборону на вилов і продаж риби на 10-денний термін.

— Другу добу на території громади спостерігається мор риби. Щоб не допустити розповсюдження інфекційних захворювань, на території Снігурівської та Горохівської громад повністю заборонено вилов та продаж риби на 10-денний термін. Рекомендації мешканцям поки що взагалі утриматися від придбання та вживання у їжу свіжозловленої риби. Не наражайтеся на небезпеку. Адже деякі несвідомі мешканці вже почали реалізацію мертвої риби, — зазначив Іван Кухта.

Також він підкреслив, що вода з водомереж у Снігурівській громаді не є придатною для вживання без попереднього кип'ятіння. Це ж саме стосується басин та колодязів у приватних домоволодіннях.

— Комунальники будуть здійснювати хлорування на території всіх населених пунктів громади! Тому використовуйте лише очищену питну воду для приготування їжі, — додав голова ВА.

Раніше повідомлялося, що у Снігурівській громаді Миколаївщини водою зруйновано ще один міст. До цього голова ВА повідомив, що рівень води в річці Інгулець в районі Снігурівської громади піднявся на 60 сантиметрів. Внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву. Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.

З підконтрольної Україні частини Херсонщини розпочали евакуацію людей до Миколаєва. Данська рада у справах біженців (DRC) реєструє у Миколаєві на фінансову допомогу людей, які евакуюються з Херсонської області.

На правобережній Херсонщині станом на ранок 7 червня внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС затоплено 1852 будинки.

В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням.

На ранок 7 червня рівень води в акваторії Миколаєва внаслідок підриву Каховської ГЕС загалом піднявся на 58 сантиметрів. Критичною позначкою збільшення рівня води для міста є 105 сантиметрів.

В Миколаївській обласній військовій адміністрації стверджують, що населені пункти в регіоні не будуть підтоплені внаслідок прориву греблі Каховської ГЕС.