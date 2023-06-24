Головною проблемою Миколаївської області в аграрному секторі сьогодні стала неможливість функціонування портової інфраструктури. Це спричинило підвищення вартості сільськогосподарської продукції, та, відповідно, завдало збитків по аграрному комплексу регіону.

Про це на брифінгу розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської області Олена Піскун, передає кореспондент «НикВести».

Разом з тим, вона нагадала, що неабияк вдарило по сільськогосподарському виробництву Миколаївщини забруднення деокупованих земель та територій, які досі знаходяться під обстрілами.

— І після того, як відбулася деокупація нашої території, виявилися забрудненими блисько 288 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Це і заміновані землі і частина земель в Куцурубській та Очаківській територіальних громадах, які досі перебувають під обстрілами, тож там досить тяжко вести свою діяльність, - сказала директорка департаменту.

Нагадаємо, попередня сума збитків від втрати врожаю у Миколаївській області через підрив Каховської дамби становить 20 мільйонів гривень. Робота з визначення збитків ще триває.Наразі до керівництва громад звернулися 150 аграріїв. Було визначено, що постраждали близько 1050 гектарів сільгоспземель.