Прикордонники затримали двох «плавців», які спробували незаконно перетнути кордон України та Молдови на надувному матраці.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За словами правоохоронців, затримані планували незаконно потрапити до Молдови в обхід контрольних постів. Через те, чоловіки вирішили переплисти річку Дністер на надувному матраці. Проте, на іншому березі «плавців» зустрів прикордонний наряд відділу «Кельменці» Чернівецького загону.

Зазначається, що чоловіки маскувались під туристів-відпочивальників мешканці Харківської та Запорізької областей.

Під час затримання порушники, аби уникнути відповідальності, намагались втекти. Зупинити втікачів вдалося після кількох попереджувальних пострілів вгору.

На обох затриманих, яких доставили до прикордонного підрозділу, склали протоколи про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, правоохоронці зловили мешканця Южноукраїнська, який поширював дані про розташування ЗСУ.