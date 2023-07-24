Станом на 24 липня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 18 тисяч 447 цивільних об’єктів. За добу через російські обстріли руйнувань зазнали 5 об’єктів.

Про це свідчать дані Миколаївської обласної військової адміністрації.

З 24 лютого зруйновано повністю та частково пошкоджено:

об’єкти житлового фонду — 12178;

медичні заклади — 109;

навчальні заклади — 435;

заклади культури — 210;

об’єкти промислових підприємств — 209;

об’єкти життєзабезпечення: газу — 1431, електро — 1143, води — 44, теплопостачання — 96;

інші не військові об’єкти — 2592.

Наразі без газопостачання знаходиться 4261 житель Миколаївщини — ведуться роботи з його відновлення.

Проводиться добровільна евакуація. Станом на 24 липня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 332 внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили іранськими дронами Shahed по Дунайських портах в Одеській області.