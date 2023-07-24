Станом на 24 липня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 18 тисяч 447 цивільних об’єктів. За добу через російські обстріли руйнувань зазнали 5 об’єктів.
Про це свідчать дані Миколаївської обласної військової адміністрації.
З 24 лютого зруйновано повністю та частково пошкоджено:
Наразі без газопостачання знаходиться 4261 житель Миколаївщини — ведуться роботи з його відновлення.
Проводиться добровільна евакуація. Станом на 24 липня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 332 внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, російські окупанти вдарили іранськими дронами Shahed по Дунайських портах в Одеській області.
|
Імператор без гріхаСтаніслав Мартиросов
|
Путін давно програв, бо недооцінив українську ідентичністьТарас Кремінь
|
Список компаній, які залишилися на російському ринку, ще й досі досить великийМаксим Гардус
Станом на 24 липня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 18 тисяч 447 цивільних об’єктів. За добу через російські обстріли руйнувань зазнали 5 об’єктів.
Про це свідчать дані Миколаївської обласної військової адміністрації.
З 24 лютого зруйновано повністю та частково пошкоджено:
Наразі без газопостачання знаходиться 4261 житель Миколаївщини — ведуться роботи з його відновлення.
Проводиться добровільна евакуація. Станом на 24 липня у закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 332 внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, російські окупанти вдарили іранськими дронами Shahed по Дунайських портах в Одеській області.