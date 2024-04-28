У Миколаєві пошкоджено готель. Фото: ДСНС

Внаслідок ворожого удару Безпілотного літального апарату по місту Миколаїв пошкоджено будівлю готелю.

Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім та Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У ранкові години 28 квітня, Миколаїв зазнав ворожої атаки безпілотників типу «Shahed-131/136». Це сталося близько 04:45.

Внаслідок удару значно постраждала будівля одного з готелів міста, де виникла пожежа, однак вона була швидко ліквідована.У сусідньому готелі були вибиті вікна, а також пошкоджено декілька автомобілів.

У Миколаєві пошкоджено готель. Фото: ДСНС

У Миколаєві пошкоджено готель. Фото: ДСНС

Також було завдано удару одному з об’єктів теплогенеруючої інфраструктури. Подробиці наслідків інциденту уточнюються.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Рятувальники додали, що у готелі була пожежа площею 20 квадратів. В іншому готелі поруч вибито вікна, пошкоджено автомобілі. До гасіння залучалось 14 вогнеборців, 3 одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, що протягом 26 квітня російські війська атакували три громади в Миколаївській області.