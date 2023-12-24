Сьогодні, зранку 24 грудня польські фермери завершили акцію протесту перед пунктом пропуску «Медика — Шегині» на кордоні з Україною. Рух вантажівок відновився.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що акція протесту перед пунктом пропуску «Медика — Шегині» завершилася о 9:30. Наразі оформлення та пропуск через кордон вантажівок у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

Раніше повідомлялося, що внаслідок блокади чотирьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні експорт товарів знизився на 40%, а державний бюджет України втратив 9,3 мільярдів гривень через недонадходження митних платежів.

Нагадаємо, що у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів — на 43%.

Наразі на кордоні з Польщею на в’їзд до України стоять у чергах майже 4 тисячі вантажівок.