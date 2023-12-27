Миколаївська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернути Новоодеській територіальній громаді земельну ділянку водного фонду площею понад 150 гектарів вартістю 1,4 мільярда гривень.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що у 2010 році Новоодеською райдержадміністрацією передано в оренду земельну ділянку для риборозведення терміном на 25 років.

Водночас попри умови договору, орендарем земельна ділянка використовувалася для вирощування сільськогосподарських культур.

Так, за частинною 1 стаття 86 Водного кодексу України проведення робіт, пов'язаних із вирощуванням сільськогосподарських культур на землях водного фонду, не передбачено.

У зв'язку з цим пред'явлено позов на користь держави в особі Новоодеської міської ради про розірвання договору оренди земельної ділянки та її повернення.

Наразі справа перебуває у провадженні Господарського суду Миколаївської області.

Нагадаємо, що нещодавно миколаївські прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови одного з фермерських господарств Миколаївського району за незаконне привласнення 43 гектарів землі.

До того ж, що прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність земельну ділянку урочища «Варварівське», площею 880 квадратних метрів та вартістю 2,4 мільйони гривень. Землі лісу були незаконно передані Миколаївською міськрадою у приватну власність для будівництва.