В Миколаївській області вчора, 30 грудня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили один ворожий ударний БпЛА типу Shahed-136/131.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Учора, 30 грудня, о 09:43 артилерійський удар фіксувався по селу Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Також вчора о 09:56 під артилерійським вогнем росіян перебувала акваторія Очаківської громади та о 23:44 обстрілювався Очаків. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 29 грудня, на Миколаївщині росіяни скинули осколкові боєприпаси з безпілотника.