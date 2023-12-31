В Миколаївській області вчора, 30 грудня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили один ворожий ударний БпЛА типу Shahed-136/131.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Учора, 30 грудня, о 09:43 артилерійський удар фіксувався по селу Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Також вчора о 09:56 під артилерійським вогнем росіян перебувала акваторія Очаківської громади та о 23:44 обстрілювався Очаків. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 29 грудня, на Миколаївщині росіяни скинули осколкові боєприпаси з безпілотника.
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В Миколаївській області вчора, 30 грудня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили один ворожий ударний БпЛА типу Shahed-136/131.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Учора, 30 грудня, о 09:43 артилерійський удар фіксувався по селу Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Також вчора о 09:56 під артилерійським вогнем росіян перебувала акваторія Очаківської громади та о 23:44 обстрілювався Очаків. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 29 грудня, на Миколаївщині росіяни скинули осколкові боєприпаси з безпілотника.