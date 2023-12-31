У 2023 році в Миколаївській області народилося 4 тисячі 314 дітей.

Про це повідомив заступник начальника управління охорони здоров’я Миколаївської обласної військової адміністрації Олег Бабін, передає Суспільне.

Зазначається, що станом на 25 грудня на Миколаївщині народилося 4 314 дітей, з них — 2 187 хлопчиків та 2 127 дівчат.

Окрім того, у цьому році було 10 інцидентів, коли діти з'являлися на світ поза пологовими будинками, говорить Олег Бабін.

Олег Бабін додає, що у порівнянні із 2022 роком на Миколаївщині у 2023 році народилося на 139 дітей більше.

— У 2022 році народилось у закладах охорони здоров'я Миколаївської області 4 175 дітей, а у 2023 році — 4 314 дітей, — заявив він.

Також, у Миколаївській області та місті зареєстрували 41 двійню. Найбільше народилося у вересні — 466 малюків.

Нагадаємо, що в період з 18 по 24 грудня в медичних закладах Миколаївської області народилось 79 дітей.

В пологових будинках Миколаєва, починаючи з квітня, проводять розширений неонатальний скринінг новонароджених, малюків перевіряють на 21 рідкісне захворювання.

У Миколаєві пологові будинки, які планують об'єднати через різке скорочення кількості пологів, територіально залишаться у своїх приміщеннях.

До того ж начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай пояснювала, що пологові будинки, в яких відбувається менше трьохсот пологів на рік — не мають права на існування, адже там недостатня кваліфікація лікарів.

Як повідомлялося раніше, у зв’язку з війною з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах.