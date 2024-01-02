Наслідки ворожого обстрілу Очакова (фото ілюстративне)

На території Миколаївської області протягом 1-2 січня сили української ППО збили три російських дрони «Shahed-131/136».

Про це у ранковому зведенні повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Через падіння уламків ворожого БпЛА вночі, 2 січня, у Миколаєві зайнялися гаражі.

«Підрозділами ДСНС пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.

Також російська армія обстрілювала з артилерії Очаківську та Куцурубську громади.

«1 січня, о 10:45 та сьогодні о 00:55 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади», — написав Віталій Кім.

Вчора, о 10:47 під обстрілами опинилося село Солончаки Куцурубської громади. Згодом, о 10:49 росіяни обстріляли акваторію Очаківської громади.

Постраждалих внаслідок ворожих обстрілів області немає.

Нагадаємо, вночі 1 січня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотирнадцять «Шахедів».