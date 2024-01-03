Російські війська вдарили по Снігурівці трьома ракетами С-300.
Про це під час телемарафону розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Серед поранених жінка, двоє чоловіків та 15-річна дівчина у важкому стані, яку наразі перевозять до Миколаєва
— Останні дні були більш-менш спокійними. Але сьогодні о 17:45 були три прильоти ракет С-300 по Снігурвці, де поранена жінка, два чоловіки, які охороняли склад з гуманітаркою, та дівчинка 15 років, важка. зараз перевозимо у місто, — заявив Віталій Кім.
Як відомо, у середу ввечері, 3 січня, російсько-окупаційні війська обстріляли територію міста Снігурівка.
Нагадаємо, ввечері 2 січня російські військові нанесли ракетний удар по Снігурівській громаді.
Раніше на території Миколаївської області протягом 1-2 січня сили української ППО збили три російських дрони «Shahed-131/136».
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Російські війська вдарили по Снігурівці трьома ракетами С-300.
Про це під час телемарафону розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Серед поранених жінка, двоє чоловіків та 15-річна дівчина у важкому стані, яку наразі перевозять до Миколаєва
— Останні дні були більш-менш спокійними. Але сьогодні о 17:45 були три прильоти ракет С-300 по Снігурвці, де поранена жінка, два чоловіки, які охороняли склад з гуманітаркою, та дівчинка 15 років, важка. зараз перевозимо у місто, — заявив Віталій Кім.
Як відомо, у середу ввечері, 3 січня, російсько-окупаційні війська обстріляли територію міста Снігурівка.
Нагадаємо, ввечері 2 січня російські військові нанесли ракетний удар по Снігурівській громаді.
Раніше на території Миколаївської області протягом 1-2 січня сили української ППО збили три російських дрони «Shahed-131/136».