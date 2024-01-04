Впродовж 3 січня російські війська чотири рази обстрілювали громади Миколаївської області. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та загорівся об’єкт енергетичної інфраструктури.
Як повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, ворог завдав ударів по:
Раніше повідомлялося, у середу, 3 січня, протягом дня в Очакові буде відсутнє електропостачання.
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Впродовж 3 січня російські війська чотири рази обстрілювали громади Миколаївської області. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та загорівся об’єкт енергетичної інфраструктури.
Як повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, ворог завдав ударів по:
Раніше повідомлялося, у середу, 3 січня, протягом дня в Очакові буде відсутнє електропостачання.