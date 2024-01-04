Через ворожі обстріли у Снігурівці на Миколаївщині поранено четверо місцевих мешканців, серед яких 12-річна дівчина.
Прокуратура Миколаївської області розпочала розслідування за вказаними фактами.
Повідомляється, що 3 січня близько 17.45 год російська армія обстріляла Снігурівку, попередньо із застосування зенітно-ракетного комплексу «С-300».
Пошкоджені понад 30 житлових будинків та господарських споруд, транспортні засоби містян. Мешканців прилеглих до місця події будинків евакуйовано.
«Четверо місцевих мешканців – двоє чоловіків, жінка та 12-річна дівчина, отримали поранення. Дівчина перебуває у важкому стані. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що впродовж 3 січня російські війська чотири рази обстрілювали громади Миколаївської області. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та загорівся об’єкт енергетичної інфраструктури.
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
Через ворожі обстріли у Снігурівці на Миколаївщині поранено четверо місцевих мешканців, серед яких 12-річна дівчина.
Прокуратура Миколаївської області розпочала розслідування за вказаними фактами.
Повідомляється, що 3 січня близько 17.45 год російська армія обстріляла Снігурівку, попередньо із застосування зенітно-ракетного комплексу «С-300».
Пошкоджені понад 30 житлових будинків та господарських споруд, транспортні засоби містян. Мешканців прилеглих до місця події будинків евакуйовано.
«Четверо місцевих мешканців – двоє чоловіків, жінка та 12-річна дівчина, отримали поранення. Дівчина перебуває у важкому стані. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що впродовж 3 січня російські війська чотири рази обстрілювали громади Миколаївської області. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та загорівся об’єкт енергетичної інфраструктури.