Фото від прокуратури Миколаївської області

Через ворожі обстріли у Снігурівці на Миколаївщині поранено четверо місцевих мешканців, серед яких 12-річна дівчина.

Прокуратура Миколаївської області розпочала розслідування за вказаними фактами.

Повідомляється, що 3 січня близько 17.45 год російська армія обстріляла Снігурівку, попередньо із застосування зенітно-ракетного комплексу «С-300».

Пошкоджені понад 30 житлових будинків та господарських споруд, транспортні засоби містян. Мешканців прилеглих до місця події будинків евакуйовано.

«Четверо місцевих мешканців – двоє чоловіків, жінка та 12-річна дівчина, отримали поранення. Дівчина перебуває у важкому стані. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ», — йдеться у повідомленні.

Фото від прокуратури Миколаївської області Фото від прокуратури Миколаївської області Фото від прокуратури Миколаївської області

Нагадаємо, що впродовж 3 січня російські війська чотири рази обстрілювали громади Миколаївської області. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та загорівся об’єкт енергетичної інфраструктури.