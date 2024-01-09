У середу, 10 грудня, Миколаївська обласна станція переливання крові чекає на донорів крові усіх груп.
Про це повідомляє Миколаївська обласна станція переливання крові.
Зазначається, що забір крові проводиться з 8:00 до 13:00. Із собою мати паспорт.
Окрім цього, потрібна кров групи III(-) та також потрібні тромбоцити II(-).
Установа знаходиться за адресою: провулок Радіо, 2.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
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У середу, 10 грудня, Миколаївська обласна станція переливання крові чекає на донорів крові усіх груп.
Про це повідомляє Миколаївська обласна станція переливання крові.
Зазначається, що забір крові проводиться з 8:00 до 13:00. Із собою мати паспорт.
Окрім цього, потрібна кров групи III(-) та також потрібні тромбоцити II(-).
Установа знаходиться за адресою: провулок Радіо, 2.
Телефон реєстратури: 0512-709-452.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|