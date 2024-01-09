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У середу, 10 грудня, Миколаївська обласна станція переливання крові чекає на донорів крові усіх груп.

Про це повідомляє Миколаївська обласна станція переливання крові.

Зазначається, що забір крові проводиться з 8:00 до 13:00. Із собою мати паспорт.

Окрім цього, потрібна кров групи III(-) та також потрібні тромбоцити II(-).

Установа знаходиться за адресою: провулок Радіо, 2.

Телефон реєстратури: 0512-709-452.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.