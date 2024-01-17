Розвідувальний БпЛА, фото з відкритих джерел

Над територією Миколаївської області вночі, 17 січня, силами та засобами протиповітряної оборони ліквідовано БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це йдеться у зведенні Миколаївської ОВА.

Окрім того, вчора, 16 січня, о 10:54 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що у неділю, російські військові вдарили FPV-дронами по Куцурубській громаді на Миколаївщині.

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.