На Миколаївщині БпЛА пошкодили агропідприємство, фото з відкритих джерел

Впродовж доби 17 грудня сили протиповітряної оборони знищили у небі над областю ворожий дрон-камікадзе «Ланцет» та вісім ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

Постраждалих немає, повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що вчора, 17 січня, о 09:00 артилерійські удари фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Також вчора о 10:38 обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади.

Окрім того, вночі 17 січня, під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони із відбиття дронової атаки, внаслідок падіння уламків збитих БпЛА, в Снігурівській громаді пошкоджено складські приміщення агропідприємства. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що у неділю, 14 січня, російські військові вдарили FPV-дронами по Куцурубській громаді на Миколаївщині.

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.