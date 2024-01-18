Олія біля Інгульського мосту. Фото: "НикВести"

У центрі Миколаєва, де у наслідок ДТП розлилася олія, у пробах ґрунту було зафіксоване перевищення вмісту жирів у 3-4 рази. Але через декілька днів на поверхні результати вже були інші.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Нагадаємо, що 2 січня на вулиці Нікольській перевернулася вантажівка, що перевозила олію. На місці аварії працювали комунальники та екстрені служби, дорогу засипали піском. Після того спеціалісти з охорони навколишнього природного середовища обстежили місця можливого потрапляння олії до поверхневих водойм через систему міської дощової каналізації.

Екологи зазначають, що у повторних пробах ґрунту біля мосту через річку Інгул та в районі Інгульського мосту олії не виявленою. Стосовно проб води не повідомляється.

«Повідомляємо про результати лабораторних досліджень проб, відібраних 3 січня в місцях можливого потрапляння соняшникової олії до ґрунту та поверхневих водойм внаслідок витоку олії через ДТП на вулиці Нікольській у Миколаєві. Виявлено перевищення жирів в 3-4 рази в пробах, відібраних біля пішохідного (понтонного) мосту через річку Інгул та в районі Інгульського мосту. Під час повторного відбору проб, проведеного 5січня, перевищень вмісту жирів не виявлено», — йдеться у повідомленні.

Однак у місці ДТП на Нікольській у 90 разів зафіксовано перевищення вмісту органічних речовин, що екстрагуються петролейним ефіром (мінеральних та рослинних олій, рослинних та тваринних жирів, мил, смол, важких вуглеводнів тощо, — прим.).

Екологи зазначають, що у подальшому результати лабораторних досліджень будуть використані для розрахунку збитків.

Раніше повідомлялося, що збитки довкіллю від російської атаки «шахедами» резервуарів з соняшниковою олією підприємства «Евері» в Миколаєві склали 39,9 мільярдів гривень.