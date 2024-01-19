За добу, з 18 січня по 19 січня, ворог п'ять разів обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади – Очаківська та Куцурубська.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зранку, 18 січня, о 8:15 та 08:30 ворожої атаки FPV-дронами зазнав населений пункт Куцурубської громади.
Так, увечері, 18 січня, о 23:18 та сьогодні вночі, о 00:07 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади.
Також учора, 18 січня, о 10:11 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Окрім того, сьогодні вночі, 19 січня, о 01:30 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову.
Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.
З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.
Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.
У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.
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За добу, з 18 січня по 19 січня, ворог п'ять разів обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади – Очаківська та Куцурубська.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зранку, 18 січня, о 8:15 та 08:30 ворожої атаки FPV-дронами зазнав населений пункт Куцурубської громади.
Так, увечері, 18 січня, о 23:18 та сьогодні вночі, о 00:07 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади.
Також учора, 18 січня, о 10:11 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Окрім того, сьогодні вночі, 19 січня, о 01:30 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову.
Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.
З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.
Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.
У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.