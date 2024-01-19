Обстріл Миколаївської області, фото «НикВести»

За добу, з 18 січня по 19 січня, ворог п'ять разів обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади – Очаківська та Куцурубська.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зранку, 18 січня, о 8:15 та 08:30 ворожої атаки FPV-дронами зазнав населений пункт Куцурубської громади.

Так, увечері, 18 січня, о 23:18 та сьогодні вночі, о 00:07 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади.

Також учора, 18 січня, о 10:11 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Окрім того, сьогодні вночі, 19 січня, о 01:30 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Очакову.

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.