Пожежа у Снігурівській ТГ через атаку/Фото: ДСНС у Миколаївській області.

Протягом останньої доби Росія два рази обстріляла Миколаївську область з артилерії, а також атакувала «Шахедами».

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Зокрема, 20 січня, о 12:30 артилерійських обстрілів зазнало село Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено гараж та легковий автомобіль. Постраждалих немає.

Також вчора о 12:31 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Уночі, 21 січня, у Снігурівській громаді внаслідок атаки ворожих БпЛА типу «Shahed-131/136» пошкоджено житловий будинок та літню кухню у приватному секторі. Також сталося займаня господарчої споруди, яке оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.

В ДСНС уточнили, що о 03:59 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що після чергової ворожої атаки БпЛА з боку РФ в одному з населених пунктів Снігурівської громади виникла пожежа.

Силами чергового караулу 24 державної пожежно-рятувальної частини пожежу оперативно ліквідовано на площі 20 квадратних метрів. Від ДСНС до гасіння залучались 5 вогнеборців, 1 спецтехніка.