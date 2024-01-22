Російські війська знову здійснили артилерійський обстріл Очакова.

Постраждалих немає, повідомили у Миколаївській ОВА.

Зазначається, що учора, 21 січня, о 14:31 ворог обстрілював з артилерії акваторію Очаківської громади, а о 23:45 завдавав артилерійських обстрілів по береговій лінії Очакова.

Окрім того, уночі, 21 січня, силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожі БпЛА типу «Shahed-136/131».

Нагадаємо, що вчора Росія два рази обстріляла Миколаївську область з артилерії, а також атакувала «Шахедами».

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.