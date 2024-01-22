Ворожий БПЛА, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 22 січня, Сили ППО в Миколаївській області знищили ворожу ракету, яку російська армія запустила з винищувача Су-34.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків збитої ракети виникла пожежа перекриття будівлі, яка не експлуатується.

«Під час повітряної тривоги, пов'язаної з активністю ворожої тактичної авіації на півдні України, російським винищувачем Су-34 було випущено керовану авіаційну ракету Х-59», — йдеться в заяві.

Також військові додали, що вогонь оперативно ліквідовано фахівцями ДСНС.

Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, що на Миколаївщини вночі, 22 січня, сили ППО збили два ворожих БпЛА.