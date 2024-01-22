Сьогодні, 22 січня, Сили ППО в Миколаївській області знищили ворожу ракету, яку російська армія запустила з винищувача Су-34.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Зазначається, що внаслідок падіння уламків збитої ракети виникла пожежа перекриття будівлі, яка не експлуатується.
«Під час повітряної тривоги, пов'язаної з активністю ворожої тактичної авіації на півдні України, російським винищувачем Су-34 було випущено керовану авіаційну ракету Х-59», — йдеться в заяві.
Також військові додали, що вогонь оперативно ліквідовано фахівцями ДСНС.
Інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, що на Миколаївщини вночі, 22 січня, сили ППО збили два ворожих БпЛА.
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Сьогодні, 22 січня, Сили ППО в Миколаївській області знищили ворожу ракету, яку російська армія запустила з винищувача Су-34.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Зазначається, що внаслідок падіння уламків збитої ракети виникла пожежа перекриття будівлі, яка не експлуатується.
«Під час повітряної тривоги, пов'язаної з активністю ворожої тактичної авіації на півдні України, російським винищувачем Су-34 було випущено керовану авіаційну ракету Х-59», — йдеться в заяві.
Також військові додали, що вогонь оперативно ліквідовано фахівцями ДСНС.
Інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, що на Миколаївщини вночі, 22 січня, сили ППО збили два ворожих БпЛА.