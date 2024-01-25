Наслідки ворожого обстрілу по Миколаївщині, фото «НикВести»

Вчора, 24 січня, о 15:25 внаслідок ворожого обстрілу села Дмитрівка Куцурубської громади пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Через ворожу атаку без електропостачання залишилося три населені пункти громади.

Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що у ніч на 25 січня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено БпЛА типу «Shahed-136/131».

Так, учора, 24 січня, вранці 2 ворожих FPV-дрони при спробі атакувати з тимчасово окупованої території, були знешкоджені. Об 11:07 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади.

Окрім того, вчора о 15:49 та 18:50 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по двох населених пунктах Куцурубської громади.

Нагадаємо, що вчора Росія два рази обстріляла Миколаївську область з артилерії, а також атакувала «Шахедами».

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.