Ворожа атака по Миколаївській області, архівне фото «НикВести»

У ніч на 29 січня силами ППО на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу «Shahed-136/131».

Постраждалих немає, повідомляє Миколаївська ОВА.

Зазначається, що уночі, 28 січня, о 22:30 під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони із відбиття дронової атаки, внаслідок падіння уламків збитих БпЛА, в Арбузинській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор.

Так, 28 січня, об 11:18, 23:31 ворог завдав артилерійських обстрілів та о 16:14 спрямував FPV-дрон по трьох населених пунктах Куцурубської громади.

Також вчора о 23:50 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Нагадаємо, що вчора Росія два рази обстріляла Миколаївську область з артилерії, а також атакувала «Шахедами».

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.