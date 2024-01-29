У ніч на 29 січня силами ППО на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу «Shahed-136/131».
Постраждалих немає, повідомляє Миколаївська ОВА.
Зазначається, що уночі, 28 січня, о 22:30 під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони із відбиття дронової атаки, внаслідок падіння уламків збитих БпЛА, в Арбузинській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор.
Так, 28 січня, об 11:18, 23:31 ворог завдав артилерійських обстрілів та о 16:14 спрямував FPV-дрон по трьох населених пунктах Куцурубської громади.
Також вчора о 23:50 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Нагадаємо, що вчора Росія два рази обстріляла Миколаївську область з артилерії, а також атакувала «Шахедами».
Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.
З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.
Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.
У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
У ніч на 29 січня силами ППО на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу «Shahed-136/131».
Постраждалих немає, повідомляє Миколаївська ОВА.
Зазначається, що уночі, 28 січня, о 22:30 під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони із відбиття дронової атаки, внаслідок падіння уламків збитих БпЛА, в Арбузинській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор.
Так, 28 січня, об 11:18, 23:31 ворог завдав артилерійських обстрілів та о 16:14 спрямував FPV-дрон по трьох населених пунктах Куцурубської громади.
Також вчора о 23:50 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.
Нагадаємо, що вчора Росія два рази обстріляла Миколаївську область з артилерії, а також атакувала «Шахедами».
Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.
З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.
Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.
У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|