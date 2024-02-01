Ворожа атака по Миколаївщині, архівне фото «НикВести»

Росіяни 31 січня обстріляли мережу енергетики у Миколаївської області. Через атаку без електроенергії залишилося понад 400 споживачів, роботи з відновлення тривають.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Як зазначає ОВА, учора, 31 січня, ворог чотири рази атакував область балістикою. Застосовував, імовірно, ракети «Іскандер-М» та С-300. Через ворожу атаку пошкоджено об'єкт інфраструктури та мережу електропостачання.

Також учора, 31 січня, об 11:01, 12:08 ворожі мінометні обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Крім того, об 11:48 ворог обстрілював з артилерії й Куцурубську громаду. А протягом дня спрямував туди п’ять FPV-дронів. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що росіяни пошкодили сільськогосподарське підприємство та будівлю магазину у Миколаївській області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.