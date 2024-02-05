Армія РФ атакувала дві громади Миколаївській області, фото з відкритих джерел

Росіяни за добу обстріляла Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що 4 лютого, о 11:28 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Також вчора, 4 лютого, о 16:01 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по місту Очаків.

Армія РФ 4 лютого, о 19:32 під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади.

Нагадаємо, що росіяни пошкодили сільськогосподарське підприємство та будівлю магазину у Миколаївській області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.

Окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.