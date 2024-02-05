Зруйнований дитячий майданчик у центрі Миколаєва. Фото: фейсбук-група «Contact Center при Миколаївській міській раді»

Миколаївці скаржаться на стан дитячого майданчика по вулиці Привільній, 73А.

Про це написала жителька мікрорайону Анна Левченко фейсбук-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Аварійний стан дитячого майданчика у Миколаєві. Фото: фейсбук-група «Contact Center при Миколаївській міській раді»

Вона також опублікувала фотографії майданчика. На них видно, що дитячий майданчик давно не оновлювався, вся фарба облізла, на гойдалках не було сидінь, на гірках – поручнів.

«Гойдалки поламані, гірка поламана. Дітлахам грати небезпечно. Дітлахи приходять грати з сусідніх будинків», – зазначила Анна Левченко.

Нагадаємо, влітку місцевий житель поскаржився на незадовільний стан дитячого майданчику у ДМ «Казка». Він звертався з проханням провести там ремонт та модернізацію, на що адміністрація «Казки» повідомила, що за результатами перевірки дитячий майданчик «є цілком безпечним» для відвідування дітей.

Згодом, його огородили обмежувальною стрічкою, а директорка «Казки», ще у липні сказала, що терміни ремонту дитячого майданчику невідомі, а виконуватимуться роботи коштом міського бюджету.

Лише через півроку після публікації «НикВести» директорка закладу заявила, що аварійний дитячий майданчик у містечку відремонтують.