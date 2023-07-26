Дитячий майданчик у миколаївському містечку «Казка», на аварійний стан якого скаржилися містяни, а адміністрація назвала «цілком безпечним», огородили обмежувальною стрічкою.

У коментарі кореспонденту «НикВести» директорка дитячого містечка «Казка» Наталя Демчишина пояснила погіршення стану майданчику «напливом» дітей та його активною експлуатацією ними.

— Ніхто не допустив помилку. Дрібний ремонт виконувався, але майданчик деякий час не експлуатувався у звʼязку з військовими діями, до цього з карантином по коронавірусу і тому не потребував такого ремонту. Коли почався наплив дітей, то проблеми знову почалися, тобто навантаження пішло більше, тому воно більше вийшло з ладу, — сказала Наталя Демчишина.

Водночас вона зазначила, що терміни ремонту дитячого майданчику наразі невідомі, а виконуватимуться роботи коштом міського бюджету.

Як повідомлялось раніше, місцевий житель поскаржився на незадовільний стан дитячого майданчику у ДМ «Казка». Він звертався з проханням провести там ремонт та модернізацію, на що адміністрація «Казки» повідомила, що за результатами перевірки дитячий майданчик «є цілком безпечним» для відвідування дітей.

Нагадаємо, що 13 травня 2023 року на території дитячого містечка «Казка» загинула 3-річна дівчинка. Вона померла від удушення, коли бавилася на батуті.

Після цього, слідчі поліції затримали 45-річну власницю батуту за «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки». За декілька днів суд обрав власниці батуту запобіжний захід у вигляді арешту.

Тоді роботу дитячого містечка «Казка» було заблоковано, а сам батут, на якому загинула дитина, вилучено. Ще два підприємці, що працюють на території «Казки», також не мали можливості працювати. Водночас територію дитячого містечка почали патрулювати поліцейські. Однак суд не підтримав накладення арешту на територію «Казки» й роботу дитячого містечка було поновлено.