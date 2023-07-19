Миколаївці скаржаться на аварійний стан дитячого майданчика у містечку «Казка».

Про це редакції «НикВести» повідомив житель міста Дмитро Берестовий, надавши відео стану дитячого майданчика.

Чоловік звертався з проханням провести ремонт та модернізацію цього дитячого майданчика ще 2 травня 2023 року, про що писав у Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді». Тоді він звернув увагу, що майданчик знаходиться «у жахливому стані» й просив створити там безпечні та доступні умови для користування дітей.

Зокрема, конструкції дитячого майданчика не закріплені належним чином, їх дерев'яні елементи вже перетрухлявіли, а деякі з них – зовсім зламалися. Водночас, в конструкціях майданчику видніються залізні штирі, що знаходяться на одному рівні з ростом дитини. Майданчик також потребує дезінфекційних та оздоблювальних робіт.

Однак у відповідь на звернення миколаївця адміністрація «Казки» повідомила, що за результатами перевірки дитячий майданчик «є цілком безпечним» для відвідування дітей.

Водночас в Управлінні з питань культури міської ради вже за шість днів після звернення відзвітували, що перевірили дитячий майданчик і чекають на підтвердження заявника – Дмитра Берестового.

Скріншот, зроблений станом на 19 липня 2023 року

Однак станом на 19 липня чоловік не надіслав свого підтвердження та знову вказав на аварійність дитячого майданчику у «Казці».

— Це єдиний дитячий майданчик у центрі міста. Він аварійний. Сюди приходять багато дітей. Потрібен ремонт. У контакт-центрі при міськраді сказали, що перед відкриттям його оглядали і було визнано, що майданчик справний і безпечний, – написав редакції «НикВести» Дмитро Берестовий.

Фоторепортаж

Фото: Марія Хамицевич

Нагадаємо, що 13 травня 2023 року на території дитячого містечка «Казка» загинула 3-річна дівчинка. Вона померла від удушення, коли бавилася на батуті.

Після цього, слідчі поліції затримали 45-річну власницю батуту за «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки». За декілька днів суд обрав власниці батуту запобіжний захід у вигляді арешту.

Тоді роботу дитячого містечка «Казка» було заблоковано, а сам батут, на якому загинула дитина, вилучено. Ще два підприємці, що працюють на території «Казки», також не мали можливості працювати. Водночас територію дитячого містечка почали патрулювати поліцейські. Однак суд не підтримав накладення арешту на територію «Казки» й роботу дитячого містечка було поновлено.