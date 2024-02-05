Миколаївські тхеквондисти Самір та Сімур Мірзоєви здобули медалі на Міжнародному турнірі з тхеквондо ВТФ.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що змагання проходили з 3 по 4 лютого в Австрії.
Миколаївські спортсмени брати Мірзоєви вибороли медалі на змаганні: Самір став чемпіоном турніру, Сімур — бронзовим призером.
Тренують спортсменів Тетяна Росовська та Олег Машкін.
Нагадаємо, що у травні 2023 року Сімур Мірзоєв завоював «золото» міжнародних змагань Multi European Games.
У березні 2023 року Самір Мірзоєв завоював золоту медаль у категорії «юніори» (59 кг) Міжнародного рейтингового турніру з тхеквондо WT «Dutch Open».
Раніше повідомлялося, що спортсмен із Миколаєва Сімур Мірзоєв став чемпіоном Європи з тхеквондо серед олімпійських вагових категорій та серед юніорів.
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Миколаївські тхеквондисти Самір та Сімур Мірзоєви здобули медалі на Міжнародному турнірі з тхеквондо ВТФ.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що змагання проходили з 3 по 4 лютого в Австрії.
Миколаївські спортсмени брати Мірзоєви вибороли медалі на змаганні: Самір став чемпіоном турніру, Сімур — бронзовим призером.
Тренують спортсменів Тетяна Росовська та Олег Машкін.
Нагадаємо, що у травні 2023 року Сімур Мірзоєв завоював «золото» міжнародних змагань Multi European Games.
У березні 2023 року Самір Мірзоєв завоював золоту медаль у категорії «юніори» (59 кг) Міжнародного рейтингового турніру з тхеквондо WT «Dutch Open».
Раніше повідомлялося, що спортсмен із Миколаєва Сімур Мірзоєв став чемпіоном Європи з тхеквондо серед олімпійських вагових категорій та серед юніорів.