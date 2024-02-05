Миколаївські тхеквондисти Самір та Сімур Мірзоєви. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські тхеквондисти Самір та Сімур Мірзоєви здобули медалі на Міжнародному турнірі з тхеквондо ВТФ.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що змагання проходили з 3 по 4 лютого в Австрії.

Миколаївські спортсмени брати Мірзоєви вибороли медалі на змаганні: Самір став чемпіоном турніру, Сімур — бронзовим призером.

Тренують спортсменів Тетяна Росовська та Олег Машкін.

Нагадаємо, що у травні 2023 року Сімур Мірзоєв завоював «золото» міжнародних змагань Multi European Games.

У березні 2023 року Самір Мірзоєв завоював золоту медаль у категорії «юніори» (59 кг) Міжнародного рейтингового турніру з тхеквондо WT «Dutch Open».

Раніше повідомлялося, що спортсмен із Миколаєва Сімур Мірзоєв став чемпіоном Європи з тхеквондо серед олімпійських вагових категорій та серед юніорів.