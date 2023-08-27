Спортсмен із Миколаєва Сімур Мірзоєв став чемпіоном Європи з тхеквондо серед олімпійських вагових категорій та серед юніорів.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
У другий день чемпіонату Європи з тхеквондо миколаївський спортсмен Самір Мірзоєв завоював титул чемпіона Європи серед юніорів у ваговій категорії до 55 кілограмів.
Тренують спортсмена Олег Машкін та Тетяна Росовська.
За два дні європейської першості в активі збірної України вже вісім нагород.
Нагадаємо, що у травні 2023 року Сімур Мірзоєв завоював «золото» міжнародних змагань Multi European Games.
У березні цього року Самір Мірзоєв завоював золоту медаль у категорії «юніори» (59 кг) Міжнародного рейтингового турніру з тхеквондо WT «Dutch Open».
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Спортсмен із Миколаєва Сімур Мірзоєв став чемпіоном Європи з тхеквондо серед олімпійських вагових категорій та серед юніорів.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
У другий день чемпіонату Європи з тхеквондо миколаївський спортсмен Самір Мірзоєв завоював титул чемпіона Європи серед юніорів у ваговій категорії до 55 кілограмів.
Тренують спортсмена Олег Машкін та Тетяна Росовська.
За два дні європейської першості в активі збірної України вже вісім нагород.
Нагадаємо, що у травні 2023 року Сімур Мірзоєв завоював «золото» міжнародних змагань Multi European Games.
У березні цього року Самір Мірзоєв завоював золоту медаль у категорії «юніори» (59 кг) Міжнародного рейтингового турніру з тхеквондо WT «Dutch Open».