Спортсмен із Миколаєва Сімур Мірзоєв став чемпіоном Європи з тхеквондо серед олімпійських вагових категорій та серед юніорів.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

У другий день чемпіонату Європи з тхеквондо миколаївський спортсмен Самір Мірзоєв завоював титул чемпіона Європи серед юніорів у ваговій категорії до 55 кілограмів.

Тренують спортсмена Олег Машкін та Тетяна Росовська.

За два дні європейської першості в активі збірної України вже вісім нагород.

Нагадаємо, що у травні 2023 року Сімур Мірзоєв завоював «золото» міжнародних змагань Multi European Games.

У березні цього року Самір Мірзоєв завоював золоту медаль у категорії «юніори» (59 кг) Міжнародного рейтингового турніру з тхеквондо WT «Dutch Open».