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Спортсмен із Миколаєва Сімур Мірзоєв завоював «золото» міжнародних змагань Multi European Games.
Змагання тривали з 11 до 14 травня в місті Сараєво Республіки Боснія і Герцеговина, повідомили в Миколаївській міській раді.
Зазначається, що Сімур Мірзоєв – вихованець школи вищої спортивної майстерності, відділення тхеквондо.
Раніше миколаївський тхеквондист Сімур Мірзоєв завоював золоту медаль у категорії «юніори» (59 кг) Міжнародного рейтингового турніру з тхеквондо WT «Dutch Open».
Спортсмен із Миколаєва Сімур Мірзоєв завоював «золото» міжнародних змагань Multi European Games.
Змагання тривали з 11 до 14 травня в місті Сараєво Республіки Боснія і Герцеговина, повідомили в Миколаївській міській раді.
Зазначається, що Сімур Мірзоєв – вихованець школи вищої спортивної майстерності, відділення тхеквондо.
Раніше миколаївський тхеквондист Сімур Мірзоєв завоював золоту медаль у категорії «юніори» (59 кг) Міжнародного рейтингового турніру з тхеквондо WT «Dutch Open».