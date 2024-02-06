Ворожий атака на Миколаївщині, архівне фото «НикВести»

У ніч на 5 лютого війська РФ завдали удару по Вознесенському району Миколаївщини ракетою типу Х-59. Внаслідок роботи Сил оборони, ракета не досягла цілі. Без руйнувань та постраждалих.

Постраждалих немає, повідомляє Миколаївська ОВА.

Зазначається, що вчора, 5 лютого, о 09:30, 10:17, 10:54, 11:20, 14:36 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Окрім того, 5 лютого, о 19:55 під ворожими обстрілами була Куцурубська громада.

Нагадаємо, що росіяни пошкодили сільськогосподарське підприємство та будівлю магазину у Миколаївській області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.

Окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.