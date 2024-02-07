Наслідки обстрілів Миколаєва. Фото: прокуратура Миколаївської області

У Миколаєві правоохоронці розслідують факти обстрілу міста та вбивства 75-річного чоловіка.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Зазначимо, що кримінальне провадження відкрито за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (частина 2 статтв 438 КК України).

Нагадаємо, що російські війська зранку 7 лютого обстріляли місто із застосуванням не менше 3 БПЛа «Shahed» та крилатою ракетою «Х-22».

У Корабельному районі міста постраждав приватний житловий сектор. Як повідомив мер Олексендр Сєнкевич, було пошкоджено близько 40 будинків, щонайменше 12 людей постраждали. Крім того, 75-річний чоловік від мінно-вибухових травм помер у лікарні.

Наслідки обстрілів Миколаєва. Фото: прокуратура Миколаївської області

Наслідки обстрілів Миколаєва. Фото: прокуратура Миколаївської області

Наслідки обстрілів Миколаєва. Фото: прокуратура Миколаївської області

Атака по Миколаєву 7 лютого

Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.

Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.

Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.