ДТП на Миколаївщині, 6 грудня, 2024 року. Фото: поліція у Миколаївській області

У вівторок, 6 лютого у Вознесенському районі п’яний водій збив велосипедиста.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

ДТП у селі Мартинівка, що у Миколаївській області. Фото: поліція у Миколаївській області

Зазначається, що 42-річний водій ВАЗ-2105 скоїв наїзд на велосипедиста близько 17:10 поблизу села Мартинівка Прибужанівської громади.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався 66-річний велосипедист, якого з місця події з тілесними ушкодженням різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу.

Під час освідування за допомогою алеоктестеру «Драгер» у видихуваному повітрі 42-річного керманича легковика виявили 2,28 проміле алкоголю.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння»). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Водія ВАЗівки слідчі райуправління поліції затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

«Поліцейські звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись до Вознесенського районного управління поліції за адресою: місто Вознесенськ, вулиця Київська, 24, або за телефонами 066-912-50-27, 102», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, 31 січня, у селі Мішково-Погорілове, що на Миколаївщині пʼяний водій збив жінку та втік. 76-річна постраждала загинула на місці.

Також, 1 лютого, у Миколаєві на перехресті вулиць Пушкінської та Великої Морської водій фури збив жінку.