Вчора, 31 січня, у селі Мішково-Погорілове, що на Миколаївщині пʼяний водій збив жінку та втік. 76-річна постраждала загинула на місці.

За даними поліції Миколаївської області, це сталося приблизно о 16:15 в районі будинку № 41 по вулиці Чкалова у селі Мішково-Погорілове Миколаївського району.

Правоохоронці втановили особу, ним виявився 42-річний місцевий мешканець, який керуючи автомобілем ІЖ Комбі, перебував у стані сп’яніння. За результатами медичної перевірки у крові водія виявили 1,2 проміле алкоголю. Зазначається, що його затримали та найближчим часом повідомлять про підозру.

У Миколаївському районі пʼяний водій збив жінку та втік з місця ДТП. Фото: Поліція Миколаївщини У Миколаївському районі пʼяний водій збив жінку та втік з місця ДТП. Фото: Поліція Миколаївщини У Миколаївському районі пʼяний водій збив жінку та втік з місця ДТП. Фото: Поліція Миколаївщини

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 3 статті 286-1 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння та спричинили смерть потерпілого».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Поліція просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за телефонами 063-426-23-32 або 102.

Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого, у Миколаєві на перехресті вулиць Пушкінської та Великої Морської водій фури збив жінку.

Також, 27 січня, у Миколаївському районі Миколаївської області трапилася аварія: водій автомобіля Chevrolet Cruze наїхав на 28-річного чоловіка. Внаслідок отриманих травм пішохід загинув на місці.