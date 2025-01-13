У поліції розказали деталі ДТП на Миколаївщині, де перекинулася «швидка»

Зіткнення «швидкої» з мікроавтобусом на Миколаївщині, фото: Нацполіція

У поліції Миколаївщини розказали деталі аварії, де швидка зіткнулися з мікроавтобусом «Рута». Двом пасажирам, яких госпіталізували зі «швидкою» — 30 і 47 років.

Аварія сталась 12 січня приблизно о 16:00 на трасі М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» поблизу села Миколаївське, повідомили у поліції Миколаївської області.

Інші учасники події від госпіталізації відмовилися. На момент ДТП у мікроавтобусі «Рута» пасажирів не було. Внаслідок зіткнення УАЗ перекинувся. Травмованих чоловіків із авто деблокували рятувальники.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, попередньо, за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліцейські встановлюють всі обставини та причини події.

У поліції просять громадян, які мають будь-яку інформацію про обставини ДТП, звернутися за телефонами: 099-725-23-00 або 102.

Нагадаємо, що у Новій Одесі, що на Миколаївщині, зіткнулися вантажівка Mercedes та легковик BMW. В результаті аварії водія легковика затиснуло в автівці.