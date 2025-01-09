На Миколаївщині двоє людей постраждали в ДТП: водія з пошкодженого авто визволяли рятувальники
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- Марія Хаміцевич
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9:35, 09 січня, 2025
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Ввечері 8 січня у Новій Одесі, що на Миколаївщині, зіткнулися вантажівка Mercedes та легковик BMW. В результаті аварії водія легковика затиснуло в автівці.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Рятувальники деблокували чоловіка та передали бригаді швидкої допомоги. Його та пасажирку, яка також постраждала в результаті аварії, госпіталізували. Обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, що в Одеській області внаслідок автоаварії, що сталася 7 січня між населеними пунктами Великий Дальник та Розселенець, також постраждала людина. 35-річний водій автомобіля Volkswagen Golf під час обгону не впорався з керуванням та виїхав з дороги, внаслідок чого легковик перекинувся.
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