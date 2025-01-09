На Миколаївщині двоє людей постраждали в ДТП: водія з пошкодженого авто визволяли рятувальники

ДТП у Новій Одесі 8 січня, фото: ДСНС Миколаївщини

Ввечері 8 січня у Новій Одесі, що на Миколаївщині, зіткнулися вантажівка Mercedes та легковик BMW. В результаті аварії водія легковика затиснуло в автівці.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Рятувальники деблокували чоловіка та передали бригаді швидкої допомоги. Його та пасажирку, яка також постраждала в результаті аварії, госпіталізували. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що в Одеській області внаслідок автоаварії, що сталася 7 січня між населеними пунктами Великий Дальник та Розселенець, також постраждала людина. 35-річний водій автомобіля Volkswagen Golf під час обгону не впорався з керуванням та виїхав з дороги, внаслідок чого легковик перекинувся.