На Одещині авто вилетіло з дороги та перекинулось: є постраждала

ДТП в Одеській області 7 січня, фото: Нацполіція

В Одеській області внаслідок автоаварії, що сталася 7 січня близько 20:00 між населеними пунктами Великий Дальник та Розселенець, постраждала одна людина.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в одеській області.

За даними слідства, 35-річний водій автомобіля «Volkswagen Golf» під час обгону не впорався з керуванням та виїхав з дороги, внаслідок чого легковик перекинувся.

Зазначається, що в автівці разом із водієм були 29-річна дружина та 2-річна донька. Чоловіка медики оглянули на місці, йому допомога не знадобилась, а жінку та дитину доправили до лікарні. З дівчинкою попередньо все добре, а в її матері діагностували різні ушкодження.

Наразі співробітники територіального підрозділу поліції встановлюють всі обставини автопригоди. Водія перевірили на стан сп’яніння — він був у тверезому стані. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, що 2 січня у Києві, внаслідок поганого самопочуття, водій вантажівки Volvo не впорався з керуванням та перекинувся з мосту. Рятувальники деблокували водія й передали медикам. Але чоловік від госпіталізації відмовився.